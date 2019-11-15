Пентагон подтвердил, что дипломатия США строится на штыках

Соединенные Штаты будут сохранять и наращивать состояние боеготовности на Корейском полуострове с целью обеспечения дипломатических усилий Вашингтона по денуклеаризации Северной Кореи, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы продолжим наращивать боеготовность на полуострове. Это дает нашим дипломатам уверенность в том, что они пользуются нашей поддержкой и позволяет им выполнять свою работу", - сказал министр журналистам.

Он добавил, что надо, чтобы дипломатия продолжала действовать, лучший путь вперед - это, если хотите, политическая договоренность.

Эспер отметил, что в настоящее время не рассматриваются вопросы возможного сокращения численности американского воинского контингента в Южной Корее или прекращения совместных с южанами военных учений.

В то же время он сказал, что США будут более или менее корректировать программу военных учений в зависимости от того, что может потребоваться дипломатии.