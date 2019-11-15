Войти
Военно-промышленный курьер

Пентагон подтвердил, что дипломатия США строится на штыках

486
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Соединенные Штаты будут сохранять и наращивать состояние боеготовности на Корейском полуострове с целью обеспечения дипломатических усилий Вашингтона по денуклеаризации Северной Кореи, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы продолжим наращивать боеготовность на полуострове. Это дает нашим дипломатам уверенность в том, что они пользуются нашей поддержкой и позволяет им выполнять свою работу", - сказал министр журналистам. 

Он добавил, что надо, чтобы дипломатия продолжала действовать, лучший путь вперед - это, если хотите, политическая договоренность. 

Эспер отметил, что в настоящее время не рассматриваются вопросы возможного сокращения численности американского воинского контингента в Южной Корее или прекращения совместных с южанами военных учений. 

В то же время он сказал, что США будут более или менее корректировать программу военных учений в зависимости от того, что может потребоваться дипломатии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.03.2019
Эксперт: США игнорируют попытки России выйти на диалог по СНВ-3
29.06.2015
Три кита американского ядерного устрашения
19.06.2015
Как сдержать Китай ("Foreign Affairs", США)
05.12.2013
Россия: будущее становится мрачнее ("Strategy Page", США)
05.04.2013
Словарный боезапас
30.09.2009
Все и сразу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У