Американские военные рассказали о встрече с НЛО

Пятеро ветеранов ВМС США, причастных к нашумевшей истории с НЛО "Тик Так", поделились любопытными деталями.

События, произошедшие в 2004 году на учениях авианосца Nimitz и ракетного крейсера Princeton у побережья Южной Калифорнии, продолжают будоражить воображение как уфологов, так и журналистов.

Тогда летчики морской авиации столкнулись в небе со странным объектом и попытались его перехватить.

Напомним, что огласку история получила лишь в 2017 году после публикации в Сети видеозаписи того перехвата, подлинность которой позже подтвердили в ВМС США. А главным очевидцем стал пилот самолета F/A-18 Super Hornet Дэвид Фрэвор.

Журнал Popular Mechanics пообщался с другими свидетелями тех событий. Это ветераны ВМС США Гэри Вурхис, Джейсон Тернер, П.Дж. Хьюз, Райан Вейгельт и Кевин Дей.

Старшина 3-го класса Гэри Вурхис на тот момент отслужил почти шесть лет на флоте. Он вспоминает, что на крейсере Princeton тогда появилось много новых систем, в том числе и радар Spy-1 Bravo.

Когда Вурхис услышал, что он фиксирует какие-то "призрачные" сигналы, то забеспокоился, что аппаратура неисправна. Он был единственным техническим специалистом на корабле, отвечающим за готовность системы CEC (Cooperative Engagement Capability, информационная система ВМС США, позволяющая нескольким боевым единицам разделять функции по обнаружению и перехвату воздушных целей) и боевой системы AEGIS. А потому решил откалибровать оборудование.

Но после этого сигналы стали более четкими.

"Иногда они были на высоте 80000 футов (около 24 километров) или 60000 футов. В других случаях около 30000 футов. Их сигнатура не соответствовала ни одному известному самолету. Никаких воплей, никаких IFF (идентификация "свой-чужой")".

Странные сигналы в районе острова Сан-Клементе зафиксировал и начальник оперативного отдела Кевин Дей.

Вурхис, когда на радаре в очередной раз появились эти объекты, определив их относительную ось, даже попытался разглядеть их в бинокль. Однако увидел лишь нечто хаотично движущееся.

"Я не мог разобрать детали. Они просто зависли, а затем внезапно, в одно мгновение, ушли в другое направление и снова остановились", - говорит Вурхис. - "Ночью они излучали фосфорное сияние, и их было немного легче увидеть".

В конце концов, после четырех дней наблюдения за этими аномалиями, Кевин Дей убедил своего командира направить самолет, чтобы попытаться перехватить странные объекты.

Собственно, это и заставило командира эскадрильи VFA-41 Дэвида Фрэвора столкнуться с тем, что позже было описано им как "удлиненное яйцо или "Тик Так" с заметной горизонтальной осью по средней линии длиной примерно 46 футов".

Неопознанный объект легко уклонился от двух истребителей, продемонстрировав "продвинутые возможности ускорения, аэродинамики и движения".

Уже во время следующего полета F/A-18, благодаря современному целеуказателю ATFLIR, лейтенант Чед Андервуд успешно снял аномальный объект на видео.

Спустя 13 лет был опубликован минутный ролик, и история получила огласку.

Однако, как подчеркивает автор статьи, в тени остались события, произошедшие после перехвата.

Старшина 3-го класса Джейсон Тернер утверждает, что случайно увидел, как на одном из компьютеров корабля воспроизводили ту запись перехвата. И она отличалась от того, видео, что было обнародовано.

"Эта штука сходила с ума, словно вращаясь. Человек при этом получил бы невероятные перегрузки. Она совершила маневр, как будто ее преследовали, затем перестала вращаться и просто ушла. В одно мгновение. Видео, которое вы видите сейчас, это всего лишь небольшой фрагмент в начале".

Даже сейчас Тернер все еще выглядит явно встревоженным тем, что он увидел в тот день. "Я спросил моего хорошего друга, который работал в этой области, это учения? "Нет", - ответил друг. "Это настоящая жизнь".

Старшина Вурхис также сообщил Popular Mechanics, что видел более полную и четкую версию видео. Его продолжительность была 8-10 минут.

В то время младший офицер ВВС США Патрик Хьюз находился на палубе авианосца Nimitz и ничего не знал о неопознанных объектах.

Он, как авиационный техник, отвечал за безопасность регистраторов данных воздушного судна раннего предупреждения E-2 Hawkeye.

14 ноября Хьюз отправил в секретный сейф жесткие диски, не подозревая, что они поступили с самолета, который поначалу пытались использовать для перехвата НЛО.

Вскоре после этого к нему наведался командир с двумя неизвестными офицерами. "Раньше их не было на корабле, и я не видел, как они на него попали", - сказал Хьюз.

Командир попросил снять недавно закрепленные жесткие диски. Их положили в сумку и унесли.

Вурхис на крейсере Princeton также видел двух незнакомцев. Они прибыли на корабль на вертолете, и через 20 минут после этого он получил приказ от командования передать все записи данных системы AEGIS. Кроме того, его попросили перезагрузить регистраторы центра CEC корабля и стереть все записи, имеющиеся в системе.

При этом автор, отмечает, что пилот Дэвид Фрэвор скептически относится к истории с "людьми в черном" и загадочным исчезновением всех записей.

Летчик считает, что носители информации были случайно перезаписаны. Такое случается в их практике. Он уверяет, что ни к нему, ни к другим пилотам, видевшим НЛО, не приходили загадочные люди и не просили подписать бумаги о неразглашении информации.

Однако Popular Mechanics пообщалась еще с одним свидетелем, пожелавшим не называть свое имя. Он рассказал, что вертолет Black Hawk, действительно, приземлился тогда на корабле, и визитеры забрали все данные из секретных комнат.

"Мы все были довольно сильно шокированы. Но существовало негласное правило не распространяться об этом, и мы не хотели ставить под угрозу нашу карьеру", - пояснил он.

Представители Popular Mechanics побеседовали также с Луисом Элизондо, некогда занимавшимся исследованием НЛО в канцелярии замминистра обороны США по разведке. В частности, у него поинтересовались о наличии более длиной видеозаписи перехвата НЛО. Он ответил, что не может комментировать информацию, находящуюся в распоряжении правительства США.

Также бывший сотрудник Пентагона заверил, что было проведено всестороннее расследование с учетом различных источников данных.

Олег Корякин