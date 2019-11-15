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Газета.ru

"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ

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В Белоруссии объяснили отказ от российской базы ВВС

Белоруссия не стала размещать на своей территории российскую военную базу, но приобрела у России истребители Су-30СМ, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась. Он рассказал, что изначально речь шла именно о закупке вооружений, но Москва в ответ предлагала создать в республике базу РФ. В Минске это сочли бессмысленным. При этом переговоры об этом велись на протяжении нескольких лет.

Белоруссия закупила российские истребители Су-30СМ вместо размещения военной базы РФ на своей территории, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

Как он рассказал, изначально Минск пробовал договориться с Москвой об оказании ему помощи в решении "сложной и очень затратной задачи" - покупки истребителей. При обсуждении этого вопроса белорусской стороне поступило предложение разместить на ее территории военно-воздушную базу РФ, сказал Зась. "Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - отметил он.

По словам госсекретаря Совета безопасности, страна в этом вопросе опиралась на собственные возможности. Он подчеркнул важную роль верховного главнокомандующего, президента Белоруссии Александра Лукашенко, который с самого начала непосредственно участвовал в этом вопросе.

Как сказал Зась, без его участия и поддержки эта задача до сих пор оставалась бы нерешенной.

Накануне в Белоруссию прибыла первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных 12-ти. Еще два самолета Россия отправит соседнему государству на следующей неделе. В соответствии с контрактом, поставка этих самолетов осуществляется поэтапно.

В целом к идее создания на территории Белоруссии российской базы в стране относятся скептически. В начале прошлого месяца глава белорусского МИД Владимир Макей сказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что в размещении военно-воздушной базы РФ на территории государства "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла". К тому же он обратил внимание, что сегодня этот вопрос не стоит в повестке российско-белорусских отношений.

"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - пояснил министр.

Он заверил, что это решение Минска никак не связано с позицией европейских соседей. По его словам, в Белоруссии никогда не будут принимать принципиальное решение под влиянием внешних сил. "Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет - это основной принцип", - констатировал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отнесся к отказу Минска разместить у себя российскую базу "неприятным эпизодом".

При этом, как он сказал газете "Коммерсант", главным является то, что белорусская сторона подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.

Впервые о плане создать авиабазу в Белоруссии заявил российский министр обороны Сергей Шойгу в апреле 2013 года в Минске на встрече с Александром Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что его страна остается надежной военной союзницей России, но все же не хочет иметь у себя российскую военную базу.

Президент России Владимир Путин 19 сентября 2015 года распорядился подписать соглашение о создании на территории соседнего государства российской авиабазы. В соответствующем документе говорилось, что Минобороны поручено совместно с МИД России провести переговоры с Минском и заключить это соглашение от имени России.

Но в октябре того же года Александр Лукашенко заявил, что речи о размещении российской авиабазы на территории Белоруссии никогда не велось.

"Я наблюдаю в последнее время вопли нашей оппозиции по поводу размещения российской авиабазы на территории Беларуси. Я ничего об этом не знаю. Человек, который должен принимать это решение, - я - об этом ничего не знаю", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что на данный момент республике не нужна база, а тем более военно-воздушные силы. По его словам, стране нужны определенные вооружения, о чем он ранее публично говорил Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.


Лидия Мисник

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Персоны
Лавров Сергей
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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3 комментария
№1
15.11.2019 10:40
Цитата, q
Белоруссия закупила российские истребители Су-30СМ вместо размещения военной базы РФ на своей территории,

Мало того, что приобрели истребители по закупочной цене для ВКС РОССИИ да ещё чем то не довольны.....
Конечно, привыкли уже к халяве, а тут деньги приходится платить....
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№2
15.11.2019 11:16
Эпизод неприятный(некоторым) но абсолютно предсказуемый пока у Лукашенко не стоит пистолет у виска 8-).
Это как наступить в собачье ...мо и констатировать очевидный факт что от вас неприятно воняет.
Тут или удалять Лукашенко надо или всегда платить за дружбу миллиарды. Иначе у нас, опять, не получается. Цивилизованный вариант, похоже, отпал если не навсегда то очень надолго.
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№3
15.11.2019 11:49
Что-то странное на сайте творится, полнолуние, что-ли, влияет. Здесь на ветке предлагают то-ли дворцовый переворот, то-ли революцию устроить. На соседней ветке предлагают войну низкой интенсивности начать:
https://vpk.name/news/345304_putin_poruchil_sostavit_plany_vklyucheniya_oboronnyh_predpriyatii_v_nacproekty.html?new#new
Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №10
Нужно начинать войну низкой интенсивности. Но она должна быть победоносной, быстрой и дать приращение рынков сбыта (по простому под руку россии собрать миллионов 700 ртов).
Других проблем, что-ли нет? Или как в анекдоте: двушка 90-60-90 ищет приключения на свои вторые девяносто.
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