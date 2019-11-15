Минобороны Чехии намерено закупить в США 12 многоцелевых вертолетов

ЦАМТО, 14 ноября. Военное ведомство Чехии 12 ноября объявило о направлении министром обороны Любомиром Метнаром в адрес правительства страны предложения по вопросу заключения контракта на закупку 12 многоцелевых вертолетов.

Как заявлено, покупка будет реализована в рамках межправительственного соглашения с США. При этом Министерство обороны Чехии приобретет два типа вертолетов семейства H-1, включая 8 многоцелевых вертолетов UH-1Y "Веном" и 4 ударных вертолета AH-1Z "Вайпер", уровень унификации оборудования которых составляет около 85%.

Как заявил Л.Метнар, ВС Чехии необходимы новые вертолеты для скорейшего списания устаревших машин советского/российского производства. Именно поэтому контракт должен быть подписан в текущем году, чтобы к 2023 году вертолеты были приняты на вооружение ВС Чехии.

Стоимость покупки составляет 14,6 млрд. чешских крон (около 629 млн. долл.) без НДС, что соответствует ценам, по которым вертолеты закупаются ВС США. Данная цена включает как сами вертолеты, так и сопутствующее оборудование, боеприпасы, запасные части, тренажер и начальную подготовку летчиков и технического персонала.

Преимуществом заключения контракта в рамках межправительственного соглашения названо обеспечение гарантии безопасности и надежности поставок.

Министерство обороны Чехии рассчитывает на заключение компенсационных соглашений в объеме не менее 30% от стоимости контракта для обеспечения весомого участия чешской оборонной промышленности в программе.