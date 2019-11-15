Дональд Трамп прокомментировал покупку Турцией ЗРС С-400

ЦАМТО, 14 ноября. Покупка Турцией российских ЗРС С-400 создает большие вызовы для отношений Вашингтона и Анкары. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент США Дональд Трамп.

"Приобретение Турцией российского высокотехнологичного оборудования, такого как С-400, создает некоторые очень серьезные сложности для нас, и мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня, и будем обсуждать в будущем", – сказал президент США на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Вашингтоне.

Трамп выразил надежду, что эту ситуацию удастся разрешить, отмечает агентство.

По его словам, лидеры двух стран попросили глав внешнеполитических ведомств и советников по национальной безопасности обеих стран незамедлительно приступить к работе по разрешению "проблемы С-400".

В свою очередь, Р.Эрдоган заявил, что обсудил с Трампом покупку С-400 и новейших американских истребителей F-35.

"Мы сегодня обсудили С-400 и F-35. Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35", – цитирует "РИА Новости" Р.Эрдогана.

Р.Эрдоган добавил, что Турция по-прежнему готова к переговорам по покупке американской системы ПВО Patriot, сообщает агентство.