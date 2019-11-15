Войти
Военное обозрение

Су-30СМ ВВС Белоруссии оснастили французскими ИЛС Thales HUD 3022

696
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новые российские истребители Су-30СМ, поставленные ВВС республики Беларусь, оснащены индикатором на фоне лобового стекла (ИЛС) французского производства Thales HUD 3022 (CTH 3022).

Первая пара российских Су-30СМ, поставленная белорусским ВВС 13 ноября этого года, оснащена индикатором на фоне лобового стекла (ИЛС) французского производства Thales HUD 3022 (CTH 3022), а также французскими многофункциональными полноцветными жидкокристаллическими дисплеями Thales SMD55S (5х5 дюймов) в передней и задней кабине пилотов.

Данные ИЛС французского производства устанавливались на многофункциональные истребители Су-30СМ до введения санкций в отношении российского ВПК в 2014 году из-за присоединения Крыма. В рамках импортозамещения в 2015 году было объявлено, что далее с конца года будут устанавливаться коллиматорные широкоформатные индикаторы на фоне лобового стекла ИКШ-1М разработки АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав ГК "Ростех").

Источник изображения: topwar.ru

Су-30СМ с номером 01 "красный" с установленным французским ИЛС Thales HUD 3022

Известно, что с российским ИЛС в то время проводились испытания, однако были ли в дальнейшем установлены ИЛС ИКШ-1М на российские Су-30СМ, неизвестно.

Источник изображения: topwar.ru

Французские ИЛС Thales HUD 3022 изначально разработаны для истребителей Dassault Rafale, они устанавливались на Су-30МКМ ВВС Малайзии, Су-30СМ ВВС Казахстана и теперь Су-30СМ ВВС Белоруссии. В этом ничего удивительного нет, поскольку, вероятней всего, заказчик выбрал истребители именно в такой конфигурации, закупал французские ИЛС, а поставить их труда не составляет, так как Су-30СМ изначально выпускался с ними.

Российскими индикаторами ИКШ-1М оснащались истребители МиГ-29К, МиГ-29СМТ и Су-35С, устанавливаются ли они сейчас на Су-30СМ для российских ВКС в рамках импортозамещения или истребители продолжают летать с французскими - неизвестно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Малайзия
Россия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-29К
МиГ-29СМТ
Су-30
Су-30МК
Су-35С
Компании
Dassault
Thales
КРЭТ
Ростех
РПКБ
Похожие новости
12.09.2019
Старые вопросы нового облика: чего ждать от МиГ-35
23.07.2015
Су-30СМ получат российские индикаторы на фоне лобового стекла
07.12.2012
МиГ-29: перспективы продаж
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
31.01.2008
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У