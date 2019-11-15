Су-30СМ ВВС Белоруссии оснастили французскими ИЛС Thales HUD 3022

Источник изображения: topwar.ru

Новые российские истребители Су-30СМ, поставленные ВВС республики Беларусь, оснащены индикатором на фоне лобового стекла (ИЛС) французского производства Thales HUD 3022 (CTH 3022).

Первая пара российских Су-30СМ, поставленная белорусским ВВС 13 ноября этого года, оснащена индикатором на фоне лобового стекла (ИЛС) французского производства Thales HUD 3022 (CTH 3022), а также французскими многофункциональными полноцветными жидкокристаллическими дисплеями Thales SMD55S (5х5 дюймов) в передней и задней кабине пилотов.

Данные ИЛС французского производства устанавливались на многофункциональные истребители Су-30СМ до введения санкций в отношении российского ВПК в 2014 году из-за присоединения Крыма. В рамках импортозамещения в 2015 году было объявлено, что далее с конца года будут устанавливаться коллиматорные широкоформатные индикаторы на фоне лобового стекла ИКШ-1М разработки АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав ГК "Ростех").

Источник изображения: topwar.ru

Су-30СМ с номером 01 "красный" с установленным французским ИЛС Thales HUD 3022

Известно, что с российским ИЛС в то время проводились испытания, однако были ли в дальнейшем установлены ИЛС ИКШ-1М на российские Су-30СМ, неизвестно.

Источник изображения: topwar.ru

Французские ИЛС Thales HUD 3022 изначально разработаны для истребителей Dassault Rafale, они устанавливались на Су-30МКМ ВВС Малайзии, Су-30СМ ВВС Казахстана и теперь Су-30СМ ВВС Белоруссии. В этом ничего удивительного нет, поскольку, вероятней всего, заказчик выбрал истребители именно в такой конфигурации, закупал французские ИЛС, а поставить их труда не составляет, так как Су-30СМ изначально выпускался с ними.

Российскими индикаторами ИКШ-1М оснащались истребители МиГ-29К, МиГ-29СМТ и Су-35С, устанавливаются ли они сейчас на Су-30СМ для российских ВКС в рамках импортозамещения или истребители продолжают летать с французскими - неизвестно.