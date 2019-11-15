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Военное обозрение

Минобороны Украины закупило большую партию бракованных бронежилетов

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине случился очередной скандал с поставками некачественной амуниции в ВСУ. Как сообщает УНИАН, большинство закупленных Министерством обороны бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого они должны защищать.

Согласно заявлению директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту поставок некачественных бронежилетов в ВСУ, задержаны пять высокопоставленных чиновников военного ведомства Украины, ответственных за закупку и контроль качества вещевого имущества.

По предварительному сговору, эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам, а также имущества, которое не отвечает техническим требованиям

- заявил Труба.

Он уточнил, что речь идет о бронежилетах 1-4-го классов защиты Корсар МЗс-1-4", которые не соответствуют заявленным требованиям.

Я назову результаты одной из экспертиз. Это баллистическая экспертиза. По ее результатам установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого они должны защищать

- пояснил он.

Как оказалось, Минобороны Украины закупило 20 тысяч бронежилетов общей стоимостью 176 млн гривен, из которых 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. При этом утверждается, что чиновники военного ведомства изначально знали о бракованной партии. Стоимость убытков составила 61 млн гривен.

В ГБР Украины заявили, что это только первые эпизоды, связанные с хищениями в ВСУ и поставкой некачественной амуниции и оружия.

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Страны
Украина
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