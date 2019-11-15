Россия перебазировала вертолеты из Хмеймима на север Сирии

Первая группа вертолетов российских ВКС перебазирована с базы в Хмеймиме в аэропорт города Эль-Камышлы на сирийско-турецкой границе. Об этом 14 ноября сообщает телеканал "Звезда".

"Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышли будет постоянно действовать наша авиационная группировка", — говорится в репортаже.

Отмечается, что вертолеты летели на место назначения около пяти часов. С земли их прикрывает система ПВО "Панцирь", а место посадки оцепили военные полицейские.

11 ноября сообщалось о взрывах в Эль-Камышлы. По неподтвержденной информации, причиной одного из них стал заминированный автомобиль. Агентство SANA сообщило о пяти раненых в результате трех взрывов.

22 октября вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где ранее располагалась американская база.