В Китае новое оружие России назвали проблемой для США и НАТО

Ввод российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" в эксплуатацию в 2020 году может стать проблемой для обороны США и НАТО, пишет китайское издание Sina.

По данным издания, МБР "Сармат" призвана заменить межконтинентальную ракету Р-36 "Воевода". Отмечается, что дальность полета "Сармата" равна 18 тыс. километров, и ракета может включать в себя до 16 ядерных боеголовок, чего достаточно, чтобы "уничтожить все объекты на территории размером со штат Техас или Францию", передает РИА "Новости".

Кроме того, издание пишет о разработке Россией сверхзвуковой боеголовки "Авангард", уточняя, что это оружие несет в себе угрозу, способную "заставить Запад пересмотреть свою стратегию обороны и ядерного сдерживания".

В статье также приводятся слова американских военных экспертов, которые считают, что "Россия однозначно опередила США и НАТО в области гиперзвукового оружия".

Ранее сообщалось, что Россия согласилась включить системы "Сармат" и "Авангард" в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Анастасия Воробьева