Местные жители по-своему поддержали антитеррористические удары ВКС России

ВКС РФ уничтожили колонну с боевиками группировки "Хайят Тахрир-аш-Шам" (запрещено в РФ) на юге провинции Идлиб.

Оппозиционная "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), штаб-квартира которой находится в Лондоне, сообщает, что во время этого авианалета было уничтожено несколько автомашин. Кроме того, убито восемь и ранено пять террористов.

Однако, это событие не привлекло внимание, если бы не последующие действия местных жителей. Люди, используя камни и палки, набросились на оглушенных авиаударом боевиков и стали их добивать, отмечает Free News.

"Сирийские наблюдатели зафиксировали нападение гражданских лиц, которые избили выживших палками и камнями, в результате чего один из боевиков погиб после удара острым предметом", - говорится в сообщении SOHR.

Между тем группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" пока не прокомментировала данный авиаудар ВКС РФ и последовавший за ними инцидент. Вероятно исламисты, чтобы не потерять лицо, стараются его скрыть.

В настоящее время в провинции Идлиб выросла напряженность между "Хайят Тахрир аш-Шам" и большинством местных жителей. В основном это связано с повышением налогов, в то время как услуги, предоставляемые так называемым "правительством национального спасения", которое подконтрольно "ан-Нусре", практически отсутствуют. Это привело к серии вооруженных столкновений в ряде районов провинции.