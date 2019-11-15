В НАТО не замечают приглашение Путина

Приглашение Организации Североатлантического договора присоединиться к российскому мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остаётся в силе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"То, что мораторий остается в силе, само по себе является приглашением другой стороне задуматься над тем, как себя правильно вести в такой ситуации", - приводит его слова ТАСС.

По словам Рябкова, попытки оказать на Россию давление в сфере контроля за размещением ракет являются следствием того, что в НАТО глубоко заблуждаются.

Предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в европейских странах и ряде других регионов мира президент России Владимир Путин направил лидерам государств в сентябре 2019 года. Однако, отметили тогда представители НАТО и США, в этом моратории нет смысла, поскольку Россия, по их мнению, якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности.