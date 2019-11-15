Авианосец "Гарри Трумэн" возвращается в строй ВМС США после ремонта электрооборудования

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В ВМС США заявляют о скором возвращении авианосца USS Harry S.Truman (CVN 75) в море для выполнения поставленных командованием задач. Это авианосец 1998 года постройки, на которую из военного бюджета США было потрачено около 4,5 млрд долларов.

Одной из последних операций авианосца "Гарри Трумэн" было нанесение его авиакрылом ударов по территории Сирии в апреле 2018 года.

После этого на борту авианосца были выявлены серьёзные проблемы с электрооборудованием. После тщательного исследования электрооборудования авианосца ВМС США был сделан вывод о том, что потребуется большой ремонт с многомиллионными затратами. В ВМС США стали рассматривать вариант списания USS Harry S.Truman, но весной 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что "списывать авианосец не будем".

Из релиза военно-морских сил Соединённых Штатов:

Военно-морской флот заменил поврежденные компоненты и завершил испытания, чтобы избежать дальнейших проблем. Инженерный анализ в сочетании с проверками на нескольких авианосцах показывает, что это была локальная проблема, а не проблема всего класса боевых кораблей. Успех этого ремонта был обусловлен выдающимися усилиями многочисленных военно-морских организаций и отраслевых партнёров, которые быстро применили свой опыт и навыки для решения этой проблемы.

По словам американского вице-адмирала Томаса Мура, делается всё возможное, чтобы воздушное крыло и сам авианосец были готовы к боевому развёртыванию уже в ближайшее время.

Основная фаза ремонтных работ заняла около трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что корабли сопровождения авианосца "Гарри Трумэн", пока тот проходил ремонт, выполнили совместную операцию с другим авианесущим кораблём ВМС США – "Авраамом Линкольном". Операция проходила в Персидском заливе и являлась частью кампании по "сдерживанию Ирана".