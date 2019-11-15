Рябков: Россия в рамках председательства БРИКС будет развивать сотрудничество в космосе

Структура взаимодействия между странами-участницами пятерки сложилась, отметил замглавы МИД России

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия в качестве председателя БРИКС в 2020 году намерена работать над реализацией серии крупных идей, в том числе о конкретных шагах в рамках наметившегося сотрудничества в космосе. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы вступаем в год российского председательства, имея серию крупных идей, - сказал он. - Мы будем их официально представлять партнерам до конца текущего года, когда для этого состоится заключительная при бразильском председательстве встреча шерп. Мы будем делать следующие шаги по экономике, по работе в сфере контртеррора и информационно-коммуникационным технологиям, а это очень важное направление, где не все просто и где много нестыковок и противоречий в международном сообществе".

"Мы будем несомненно насыщать практическими делами зарождающееся пятистороннее сотрудничество в космосе, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Когда БРИКС соберется в следующем году на свой основной саммит в Санкт-Петербурге в июле, я уверен, результаты окажутся впечатляющими".

Рябков добавил, что структура взаимодействия в этом формате БРИКС сложилась, хотя какие-то моменты, возможно, требуют уточнения и большей системности. "Эта работа ведется в текущем режиме. Все участники БРИКС понимают ее значимость. Мы рассчитываем на их поддержку в период нашего председательства".

Саммит БРИКС пройдет в столице Бразилии, городе Бразилиа 14 ноября. 13 ноября здесь же прошел Деловой форум БРИКС. В 2020 году председательствовать в объединении будет Россия.