В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования

В России создали унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного, сообщил генеральный конструктор "Московского института теплотехники", академик РАН Юрий Соломонов.

"Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного - везде единая ракета", – передает РИА "Новости" слова Соломонова со ссылкой на журнал "Национальная оборона".

По его словам, морской стратегический ракетный комплекс "Булава" (для подлодок класса "Борей") тоже унифицировали с "Тополь-М" и "Ярсом" по отдельным элементам и техническим решениям.

Напомним, 1 ноября Минобороны опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.

Дмитрий Зубарев