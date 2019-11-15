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Деловая газета "Взгляд"

В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования

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БЖРК
БЖРК.
Источник изображения: МО РФ

В России создали унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного, сообщил генеральный конструктор "Московского института теплотехники", академик РАН Юрий Соломонов.

"Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного - везде единая ракета", – передает РИА "Новости" слова Соломонова со ссылкой на журнал "Национальная оборона".

По его словам, морской стратегический ракетный комплекс "Булава" (для подлодок класса "Борей") тоже унифицировали с "Тополь-М" и "Ярсом" по отдельным элементам и техническим решениям.

Напомним, 1 ноября Минобороны опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
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2 комментария
№1
15.11.2019 11:03
На Баргузине должны были установить новые МБР РС-26 РУБЕЖ.
Первая и вторая ступени которых унифицированы с МБР Булава.
Программа должна была реализоваться к 20 г, но её сдвинули из-за недостатка средств в пользу комплекса Авангард.
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№2
15.11.2019 12:26
Создали только модификацию "Ярса" для БЖРК. Кстати ракеты там всё же немного отличаются в зависимости от типов базирования. По крайней мере взаимозаменяемости нет. А сам комплекс так и не доделали к моменту заморозки программы. Возможно продолжат работы после завершения разработки комплекса "Сармат" и модернизированных версий "Ярса" с "Булавой". А может и не продолжат. У идеи возрождения БЖРК было не мало противников. И их позиция имела свои веские аргументы.

Цитата, штурм сообщ. №1
На Баргузине должны были установить новые МБР РС-26 РУБЕЖ.
С чего Вы так решили? Изначально речь шла именно о "Ярсе". Про установку на "Баргузин" "Рубежей" – это просто домыслы журналистов.

Цитата, штурм сообщ. №1
Первая и вторая ступени которых унифицированы с МБР Булава.
А это Вы откуда взяли? На сколько известно, "Рубеж" на основе "Ярса" разрабатывался.
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