Выбор концепции нового военного транспортника перенесли

Принятие решения по выбору концепции среднего военно-транспортного самолета (СВТС) для Минобороны отложили до конца ноября, рассказал источник в авиастроительной отрасли.
"Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник", – сообщил источник РИА "Новости".
В "Объединенной авиастроительной корпорации" сообщили, что работа над концепцией среднего транспортника ведется, опираясь на разработки компаний "Ильюшин" и "Туполев", а решение по концепции планируется принять до конца года.
Напомним, 20 августа источник в авиационной отрасли сообщил, что в сентябре определится конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет (СВТС) для Минобороны на замену советскому Ан-12.
Дмитрий Зубарев