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Деловая газета "Взгляд"

Выбор концепции нового военного транспортника перенесли

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ВТС Ил-112В
Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года.
Источник изображения: ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество"

Принятие решения по выбору концепции среднего военно-транспортного самолета (СВТС) для Минобороны отложили до конца ноября, рассказал источник в авиастроительной отрасли.

"Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник", – сообщил источник РИА "Новости".

В "Объединенной авиастроительной корпорации" сообщили, что работа над концепцией среднего транспортника ведется, опираясь на разработки компаний "Ильюшин" и "Туполев", а решение по концепции планируется принять до конца года.

Напомним, 20 августа источник в авиационной отрасли сообщил, что в сентябре определится конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет (СВТС) для Минобороны на замену советскому Ан-12.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-12
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Туполев
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