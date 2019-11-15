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Российская газета

Экипаж "затонувшей" подлодки ТОФ спасли через торпедные аппараты

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

На Камчатке на атомном подводном крейсере с крылатыми ракетами "Тверь" Тихоокеанского флота провели учение. По легенде в одном из отсеков субмарины, лежащей на грунте, произошел пожар.

- Личный состав подводного крейсера в условиях, приближенных к реальным, выполнял нормативы герметизации отсека, одевания индивидуальных средств защиты, создания рубежей обороны, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Помимо этого, была поставлена задача эвакуировать часть экипажа через торпедные аппараты. Этот сложный элемент успешно выполнили.

Подобные тренировки - необходимая часть боевой подготовки экипажей субмарин к выходу в море.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
ТОФ
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