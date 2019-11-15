Экипаж "затонувшей" подлодки ТОФ спасли через торпедные аппараты

На Камчатке на атомном подводном крейсере с крылатыми ракетами "Тверь" Тихоокеанского флота провели учение. По легенде в одном из отсеков субмарины, лежащей на грунте, произошел пожар.

- Личный состав подводного крейсера в условиях, приближенных к реальным, выполнял нормативы герметизации отсека, одевания индивидуальных средств защиты, создания рубежей обороны, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Помимо этого, была поставлена задача эвакуировать часть экипажа через торпедные аппараты. Этот сложный элемент успешно выполнили.

Подобные тренировки - необходимая часть боевой подготовки экипажей субмарин к выходу в море.

Юлия Гарднер