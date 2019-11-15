В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения

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В китайских СМИ вышел материал, в котором говорится о том, что конкретно пока не позволяет КНР обогнать Запад в вопросах авиастроения, в том числе военного.

В разделе "Контроль оружия" информационного портала Sohu говорится, что сложности состоят в проблемах со своевременным созданием собственных авиационных двигателей, отвечающих современным требованиям.

В китайском СМИ отмечают, что местному авиапрому нужны двигатели "относительно малой массы, габаритов и высокой тяги".

Из материала:

Двигателестроение включает в себя множество новых технологий и процессов, а также необходимость наличия подходящих материалов, на всё это нужно время.

Отмечается, что у Китая нет большого опыта в создании авиационных двигателей, и потому ему сложно будет сейчас догнать такие страны как США и Россия в деле авиационного двигателестроения, "если не отказаться от действующих принципов".

Главным ошибочным принципом в Sohu находят то, что в Китае сначала пытаются создать новый самолёт, а затем начинают думать над созданием подходящего для него двигателя. В качестве примера можно привести новейший китайский истребитель J-20, на первом этапе испытаний которого использовались исключительно российские двигатели.

Из статьи:

Наша производственная привычка выглядит странной: мы ставим самолёт, планер на первое место, а двигатель к нему определяется как некий аксессуар. Это создаёт большую проблему. Самолёты уже начинают сходить с конвейера и сразу же после этого начинают ждать, когда для них подберут нужный двигатель.

Это подход и тех, кто его исповедует, определили как "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения. Заявлено, с такими подходом сложно говорить о развитии конкурентных преимуществ китайской авиации.

Автор пишет, что нужно воспользоваться зарубежной практикой – например, опытом США:

Если они создают новый самолёт, то они начинают его создание с двигателя, либо же планер и двигатель создаются одновременно. Мы же пока не на этом пути, а потому принципы нашего авиастроения не выглядят более умными, чем в США или в России.

Китайский автор рассчитывает на то, что подход в КНР будет изменён.