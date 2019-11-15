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Известия.ru

На Камчатке прошли учения по аварийному выходу из подлодки

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Источник изображения: Фото: скриншот с видео

На Камчатке на атомном подводном крейсере "Тверь" в ходе учения был отработан аварийный выход из подлодки через торпедные аппараты, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Участникам учений необходимо было провести спасение экипажа из-за пожара, возникшего в одном из отсеков лежащей на грунте субмарины.

Сообщается, что все нормативы по герметизации отсека, одевании индивидуальных средств защиты и создании рубежей обороны были успешно сданы.

Уточняется, что отработка действий по борьбе за живучесть корабля является обязательной частью боевой подготовки экипажей подлодок перед выходом в море.


7 ноября две российские атомные подлодки Северного флота "Псков" и "Нижний Новгород" провели "дуэль" в ходе учений в Баренцевом море. Субмарины выслеживали друг друга и пускали торпеды по "противнику".

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Страны
Россия
Продукция
К-456 Тверь
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