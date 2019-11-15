На Камчатке прошли учения по аварийному выходу из подлодки

На Камчатке на атомном подводном крейсере "Тверь" в ходе учения был отработан аварийный выход из подлодки через торпедные аппараты, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Участникам учений необходимо было провести спасение экипажа из-за пожара, возникшего в одном из отсеков лежащей на грунте субмарины.

Сообщается, что все нормативы по герметизации отсека, одевании индивидуальных средств защиты и создании рубежей обороны были успешно сданы.

Уточняется, что отработка действий по борьбе за живучесть корабля является обязательной частью боевой подготовки экипажей подлодок перед выходом в море.

7 ноября две российские атомные подлодки Северного флота "Псков" и "Нижний Новгород" провели "дуэль" в ходе учений в Баренцевом море. Субмарины выслеживали друг друга и пускали торпеды по "противнику".