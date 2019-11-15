Войти
ТАСС

SpaceX провела испытания системы эвакуации с корабля Crew Dragon

507
0
+1
Кабина экипажа космического корабля Crew Dragon
Кабина экипажа космического корабля Crew Dragon.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В компании заявили, что совместно с NASA работают над тем, чтобы продемонстрировать возможности эвакуации с Crew Dragon во время полета

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска провела успешные огневые испытания системы эвакуации космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов. Об этом в среду сообщается в Twitter SpaceX.

"Завершено полномасштабное огневое испытание системы эвакуации при запуске Crew Dragon, - отмечается в сообщении. - Команды SpaceX и NASA (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства) изучают результаты испытаний и работают над тем, чтобы продемонстрировать возможности эвакуации с Crew Dragon во время полета".

SpaceX 2 марта осуществила запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские "Союзы". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
Похожие новости
17.10.2019
Роскосмос готов обсудить доставку астронавтов NASA на МКС на российских кораблях
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
09.01.2018
Чужие победы
18.01.2016
Пентагон ловит космических частников
17.04.2015
Фалькон» даже при не совсем удачном запуске оказывается дешевле «Протона»
16.07.2014
Спутники конкуренции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 12:26
  • 2
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 15.11 12:23
  • 2
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 15.11 11:49
  • 3
"Неприятный эпизод": почему Минск отказался от базы ВКС РФ
  • 15.11 11:31
  • 2
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
  • 15.11 11:29
  • 1
Клинцевич раскритиковал посвящение в кадеты японским мечом
  • 15.11 11:07
  • 1
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 15.11 10:57
  • 1
Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане
  • 15.11 09:53
  • 30
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 15.11 08:50
  • 51
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 15.11 08:32
  • 41
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 15.11 08:29
  • 2
В Sohu определили "уничтожителей" китайского авиационного двигателестроения
  • 15.11 06:58
  • 795
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 15.11 02:22
  • 10
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 15.11 02:15
  • 5
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 15.11 02:02
  • 4
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У