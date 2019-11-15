SpaceX провела испытания системы эвакуации с корабля Crew Dragon

В компании заявили, что совместно с NASA работают над тем, чтобы продемонстрировать возможности эвакуации с Crew Dragon во время полета

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска провела успешные огневые испытания системы эвакуации космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов. Об этом в среду сообщается в Twitter SpaceX.

"Завершено полномасштабное огневое испытание системы эвакуации при запуске Crew Dragon, - отмечается в сообщении. - Команды SpaceX и NASA (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства) изучают результаты испытаний и работают над тем, чтобы продемонстрировать возможности эвакуации с Crew Dragon во время полета".

SpaceX 2 марта осуществила запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские "Союзы". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.