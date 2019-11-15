"Роскосмос" потратит миллионы рублей на подарочный борщ и игрушечные луноходы

"Роскосмос" потратит 17 миллионов рублей на закупку новогодних подарков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на техническое задание к заказу.

По данным агентства, к Новому году госкорпорация закажет тысячу подарочных наборов с космической едой. В наборе будет шесть тюбиков: на первое — борщ и гороховый суп, на второе — гречка с мясом и треска с картофелем, на десерт — творог с яблочным пюре и клюквенный морс.

Также по заказу компании изготовят 800 подарочных наборов с конфетами, раскрашенными в цвета планет Солнечной системы.

Помимо этого "Роскосмос" закупит 1,5 тысячи елочных игрушек в виде луноходов, 500 темно-синих накидок из флиса с логотипом компании и звездами, а также настольные игры, в частности, лото.

4 ноября стало известно, что перед Новым годом на орбиту будет запущен сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М". Старт намечен на 25 декабря с космодрома Плесецк.