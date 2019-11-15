Контракт еще на 168 боевых машин пехоты БМП-3

Согласно обнародованной на сайте госзакупок документации, размещенной 31 октября 2019 года, тульское АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" (АО "КБП", входит в состав АО "НПО "Высокоточные комплексы" в составе Гоcкорпорации "Ростех") заключило договор с единственным поставщиком (которым, как легко понять, выступает ПАО "Курганский машиностроительный завод", ныне также в составе Гоcкорпорации "Ростех") на закупку 168 боевых машин пехоты БМП-3 (в спецификации 688В-сб6-2) в обеспечение Государственного контракта № 1921187312042412241006930 от 29 апреля 2019 года для последующей поставки Министерству обороны Российской Федерации. Из этого числа 53 БМП-3 должны быть поставлены Министерству обороны в 2020 году, а остальные 115 единиц - в 2021 году. Общая стоимость договора составляет 14,251660729 млрд рублей с НДС.

Производство новых боевых машин пехоты БМП-3 на ПАО "Курганский машиностроительный завод". Курган, январь 2019 года (с) bmpd

Со стороны bmpd напомним, что о планах заключения "крупного долгосрочного контракта на закупку более 150 БМП-3" в январе 2019 года заявил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко во время посещения в Туле АО "Щегловский вал" (дочернего предприятия АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова").

Ранее Министерство обороны Российской Федерации а августе 2017 года подписало на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт с холдингом "Высокоточные комплексы" и входящим в состав последнего АО "КБП" на поставку небольшой опытной партии БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха" разработки КБП. Однако, как можно судить, новый контракт 2019 года, предусматривающий поставку 168 БМП-3 в спецификации 688В-сб6-2, подразумевает лишь поставку БМП-3 в слегка модифицированном виде с усиленной защитой.

Ранее Министерство обороны выдало ПАО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ) два контракта на поставку БМП-3 - трехлетний контракт на поставку около 200 БМП-3 в период 2015-2017 годов, и двухлетний контракт на поставку еще около 200 БМП-3 в 2018-2019 годах. По известным данным, последние 106 машин по последнему контракту КМЗ должен сдать в 2019 году.

Также 28 декабря 2018 года КМЗ заключило контракт на проведение капитального ремонта 97 БМП-3 ранних выпусков со сдачей в 2019-2020 годах, стоимость контракта 6,109858033 млрд руб (с НДС). Таким образом, стоимость капитального ремонта одной БМП-3 на КМЗ (51-54 млн руб с НДС) лишь на треть ниже стоимости производства новой модернизированной БМП-3 (82-86 млн руб с НДС).