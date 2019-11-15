В России создали ракету "Ярс" для базирования в вагоне

В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного. Об этом 14 ноября сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на генерального конструктора "Московского института теплотехники", академика РАН Юрия Соломонова.

"Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного — везде единая ракета", — сообщил он.

При этом железнодорожного носителя баллистических ракет в России пока нет: старый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) был снят с вооружения в 2005 году, а проект нового комплекса "Баргузин" по-прежнему официально заморожен.

Особенность БЖРК в том, что он внешне неотличим от обычного железнодорожного состава, но вместо груза несет баллистические ракеты. В случае угрозы войны БЖРК выезжают на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов.

МБР PC-24 "Ярс" — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью.

17 октября под руководством президента России Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019". В маневрах участвовали силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.