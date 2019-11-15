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Вестник Мордовии

Почему на БТР-90 "Росток" не установили двигатель в передней части корпуса

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Источник изображения: Фото: Алексея Хомякова

Прошло уже 25 лет, как в Нижнем Новгороде на оружейной выставке впервые продемонстрировали новый на то время бронетранспортер БТР-90.

Тогда никто не знал, что эту во многом необыкновенную даже на сегодняшний день бронемашину ждет трудная судьба. Во время хронического безденежья, когда разваливалось все и вся, создателям удалось довести до ума свой "Росток".

Источник изображения: Фото: Алексея Хомякова

Последняя версия, уже с буквой "М" являлась полностью готовой машиной, боевое отделение "Бережок" обеспечивало возможность выполнять самые разнообразные задачи на поле боя. Усиленная защита, в том числе и противоминная, значительно превосходила имеющиеся на вооружении образцы для транспортировки мотострелков.

Сейчас БТР-90 критикуют за, якобы, не совсем удачную компоновку с задним расположением двигателя, однако это во многом надуманная проблема. Как считается, ее стали специально раздувать, чтобы сорвать налаживание серийного производства.

Источник изображения: Фото: Алексея Хомякова

Да и, по мнению специалистов, в 90-е годы у нас просто не существовало мощного (500 л.с.) компактного двигателя, который мог удачно разместиться впереди. Конструкторы работали с тем, что тогда было в их распоряжении.

Как считается, отказ от БТР-90 стал большой ошибкой, сейчас армии точно не помешали бы несколько сотен таких машин. Также они точно бы пользовались спросом на международных рынках оружия, интерес к покупке этой машины проявляли военные нескольких стран.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2М
БТР-90
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