В США описали сценарий применения Россией своего супероружия

Гиперзвуковой ракеты, нацеленной на отдаленный военный аэродром, может быть достаточно для того, чтобы предупредить западных лидеров от "насильственного вмешательства" в дела России, пишет на страницах War on the Rocks американский военный эксперт Алан Каммингс.

По его мнению, подобные системы в результате сокращения подлетного времени, по сравнению с дозвуковыми ракетами, позволяют Москве "быстро перехватить инициативу в переходе от риторики к кинетическому удару". Каммингс приводит пример ракетного комплекса "Калибр", который из Финского залива способен поразить Софию (Болгария) за два часа, тогда как аэробаллистическая ракета "Кинжал", запускаемая с аналогичной позиции, достигнет той же цели на порядок быстрее.

В мае заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что российский ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим планирующим блоком и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" попадают под действие ДСНВ, тогда как гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", малозаметная низколетящая крылатая ракета "Буревестник" глобальной дальности со сверхмощной малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) и ядерный подводный беспилотный плавательный аппарат "Посейдон" в рамках того же соглашения отвечают американским критериям "нового вида стратегических наступательных вооружений".

Перечисленные вооружения вместе с боевым лазерным комплексом "Пересвет" представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.