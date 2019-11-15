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Интерфакс-АВН

Американские сенаторы заявили Эрдогану о недовольстве его решением по С-400

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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Михалев

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Группа американских сенаторов получила в среду возможность высказать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану недовольство покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, передают американские СМИ.

На переговоры с Эрдоганом в Белый дом Трамп пригласил нескольких влиятельных сенаторов, в частности - Линдси Грэма и Рика Скотта. В сообщениях отмечается, что они, в частности, высказали разочарование покупкой Турцией С-400.

Приобретение Анкарой С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона, привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки, а также покупки американских истребителей F-35.

Кроме того, как заявил накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, если сделка по С-400 будет оставаться в силе, Турцию ждут санкции в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), которые одобрит Конгресс.

США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем ПВО С-400, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в ходе брифинга, посвященного визиту Эрдогана.

"Это было проблемой для США и Турции в течение нескольких лет. (...) Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать", - сказал чиновник.

Он добавил, что в "двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35".

"Но, чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг", - отметил высокопоставленный сотрудник администрации.

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Россия
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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