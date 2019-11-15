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Известия.ru

В США заявили о готовности изменить военную деятельность на Корейском полуострове

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что готов внести изменения в военную деятельность на Корейском полуострове, если это поможет дипломатам в ситуации с КНДР. Об этом в среду, 13 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на самого главу Пентагона.

"Я думаю, что мы должны быть открыты для всего того, что дает возможность нашим дипломатам сесть (за стол переговоров – Ред.) с КНДР вместе с нашими южнокорейскими партнерами, чтобы продвинуться вперед к урегулированию путем переговоров", — цитирует Эспера агентство.

Министр обороны не стал говорить о том, какие именно изменения в военной деятельности Пентагон готов рассмотреть.

При этом Эспер подчеркнул необходимость поддерживать боеготовность 28,5 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных на базах в Южной Корее.

В Пентагоне считают, что США удалось сохранить потенциал американских вооруженных сил и Южной Кореи на полуострове, несмотря на сокращение числа военных учений.

США и КНДР сели за стол переговоров в прошлом году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

22 октября В КНДР заявили о раздражении из-за совместных военных учений США и Южной Кореи.

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