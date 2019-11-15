26 радикально модернизированных Т-80БВМ поступили в бригаду Северного флота

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Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота получил последнюю партию из 26 боевых машин, которые прошли серьезную модернизацию на заводе "Омсктрансмаш".

Как сообщает пресс-служба СФ, танкисты готовы к эксплуатации новой техники - они прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, уже поступивших в 2018 году.

В Т-80БВМ, по сравнению с Т-80БВ, радикально повышены основные боевые качества: огневой мощи защищенности, подвижности и командной управляемости.

Танк оснащен двигателем мощностью 1250 лошадиных сил, позволяющим повысить ходовые качества и подвижность машины и развивать скорость до 70 км/ч.

Уникальные свойства газотурбинного двигателя дают Т-80БВМ преимущество при эксплуатации в условиях низких температур Крайнего Севера и Арктики.

Боевая машина оснащена пулеметами НСВТ и ПКТ и 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами. Для управления оружием применяется система управления огнем "Сосна-У", в состав которой входят прицелы командира и наводчика с дневным и ночным каналами, а также с лазерным дальномером.

Танки получили комплекс управляемого вооружения "Рефлекс", использование которого дает преимущество в увеличении дальности стрельбы, а также способность поразить танк или иной защищённый объект противника на дистанции до 5000 м.

Помимо брони, экипаж танка защищает комплекс модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивные решетчатые экраны.

Ранее на сайте "Омского завода транспортного машиностроения" была размещена информация об отправке этих танков в войска.