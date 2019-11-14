Кентавр на колесах: как выглядит наследник робота Федора

Роскосмос: вместо "Федора" на МКС полетят "дети" робота

Один из потомков робота Федора, предназначенный для работы на Луне, будет иметь верх своего предка и шасси вместо ног. Его уже окрестили "кентавром". Облик другого "механического космонавта", который сможет выполнять задания в открытом космосе, станет известен весной 2020 года.

Разработчики показали будущих детей робота Федора, сообщает РИА "Новости". Один из потомков станет "кентавром", другой сможет прогуляться ногами по российской лунной базе после 2035 года. Как было объявлено на научной конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), после состоявшегося полета Федора на космическом корабле "Союз" в рамках продолжения эксперимента "Испытатель" аналогичные роботы отправятся на корабле "Орел" в автономный полет по орбите вокруг Земли, а затем на МКС. Сам Федор при этом больше не будет задействован для экспериментов.

"Именно этот робот никуда не полетит. Будут дети Федора", - заявил исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко.

По словам Евгения Дудорова, исполнительного директора НПО "Андроидная техника", участвовавшего в разработке Федора, через несколько лет на МКС может быть запущен его потомок - своеобразный робот-Леонов, предназначенный для работы в открытом космосе. Изготовленный в рамках проекта "Теледроид" робот будет эксплуатироваться на внешней поверхности Научно-энергетического модуля МКС. Запуск модуля планируется, как сообщалось ранее, в 2022 году.

Кроме того, наработки по Федору будут использованы для создания целого семейства различных космических роботов.

На мероприятии в ЦПК также было объявлено, что окончательный облик "механического космонавта" для работы в открытом космосе должен быть сформирован к марту-апрелю 2020 года. Впоследствии, в 2031-2035 годах, на Луну предполагается запустить "кентавра" - робота с человекоподобной верхней частью и шасси вместо ног. Проект получил название "Ровер-АТ". Уточняется, что торсовая и манипуляторная часть, скорее всего, останутся от Федора. В 2036-2040 годах планируются создание совершенно нового человекоподобного робота в рамках проекта "Испытатель 2.0" и его отправка на российскую лунную базу.

Робот Федор стал часто упоминаться в августе 2019 года после того, как был отправлен на борту корабля "Союз МС-14" к МКС. Однако запуск его был омрачен невозможностью стыковки корабля с МКС, которую смогли осуществить лишь через несколько дней.

Вскоре после операции глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин фактически снял с госкорпорации ответственность за отказ оборудования. По его словам, аппаратура системы сближения "Курс", которая отказала при первой попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту с Международной космической станцией (МКС), эксплуатируется уже 10 лет и сделана не в России.

Сам робот продемонстрировал на орбите весьма скромный функционал, о чем и предупреждали эксперты. Федор работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, отвечал на вопросы. В нынешней версии им управлял космонавт с помощью специального экзоскелета, позволяющего роботу повторять движения человека. В основном отрабатывалась мелкая моторика руки в условиях невесомости.

Так, космонавт Алексей Овчинин потратил на работу с роботом 29,5 часа, а Александр Скворцов - 28 часов.

При этом отправка дорогого, тяжелого и мало что умеющего робота на МКС ранее вызвала бурное обсуждение в СМИ и среди экспертов, многие из которых отмечали бесполезность подобной траты денег. Например, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркнул в разговоре с "Газетой.Ru": "Если они посылают на станцию никому не нужную, но тяжелую игрушку, значит, на МКС уже не нужны никакие приборы. Космонавты там ничего серьезного не делают: туда ничего не возят и не возвращают. Это тревожный индикатор того, что научная программа на нашем сегменте практически отсутствует. Этим роботом в Роскосмосе показывают: вместо того, чтобы послать какие-то приборы и сделать что-то интересное, мы возимся с этой ерундой".

Известно, что изначально на прототип было потрачено 300 млн рублей. Минувшим летом Рогозин принес на встречу с президентом Владимиром Путиным альбом с фотографиями "прорывного" аппарата.

Согласно октябрьскому заявлению Дудорова, в разработке нового космического робота могут принять участие японские специалисты.

Встреча для обсуждения возможного взаимодействия в данном вопросе должна состояться в декабре.

А в прошлом месяце журналист ArsTechnica Эрик Бергер писал о том, что пока трудно понять - действительно ли Россия намерена финансировать парк роботов, подобных Федору, или это просто хорошая пиар-кампания главы Роскосмоса Рогозина.

Отдел "Наука"