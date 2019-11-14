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Военно-промышленный курьер

Рособоронэкспорт хочет удивить весь мир

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Источник изображения: vpk-news.ru

Рособоронэкспорт представит новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на выставке Dubai Airshow в ноябре.

"Мы делаем всё возможное, чтобы оправдать внимание партнёров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий", - цитирует пресс-служба Рособоронэкспорта генерального директора компании Александра Михеева.

Михеев уточнил, что компания за свою историю приняла участие во всех выставках Dubai Airshow.

"Этот год не стал исключением: представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э", - добавил он.

Гендиректор отметил, что компания представит на выставке модернизированные с учётом боевого применения вертолёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш.

Также Рособоронэкспорт покажет модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М", отмечает RT.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-8АМТ
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
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