Новейший корвет "Гремящий" прибыл на Северный флот для госиспытаний

В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота прибыл новейший корвет "Гремящий". Он будет проходить здесь государственные испытания.

На причале головной корабль проекта 20385 встретил командир базы контр-адмирал Константин Кабанцов.

Как сообщает начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, корвет перешел из Балтийского моря в Белое в сложных гидрометеорологических условиях. Это плавание стало хорошей проверкой профессиональной подготовки экипажа. Переход "Гремящего" в северных морях обеспечивали спасательный буксир "Николай Чикер" и силы Беломорской военно-морской базы. Они будут сопровождать корвет и на госиспытаниях.

Справка "РГ"

Корвет "Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Заложен в Санкт-Петербурге 1 февраля 2012 года. Предназначен для обнаружения и уничтожения субмарин и надводных кораблей, высадки десанта. Свое название корвет получил в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны.

Светлана Цыганкова (Мурманская область)