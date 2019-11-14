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Российская газета

Экспортный Су-57 представят потенциальным покупателям в ноябре

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Источник изображения: rg.ru

Экспортный вариант новейшего истребителя пятого поколения Су-57 будет представлен на авиационно-космической выставке Dubai Airshow, которая пройдет с 17 по 21 ноября в ОАЭ.

Об этом сообщается в пресс-релизе Рособоронэкспорта. "Мы делаем все возможное, чтобы оправдать внимание партнеров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий", - сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

По его словам, потенциальным покупателям также представят модернизированные с учетом боевого опыта последних лет вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, ЗРПК "Панцирь-С1М". Также в Дубае представят новую РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами.

Как уже сообщала "РГ", ранее Су-57Э - экспортный вариант многоцелевого истребителя - был представлен на авиасалоне МАКС-2019. С началом поставок данной машины за рубеж будет разрушена монополия США на международном рынке вооружений в сегменте истребителей пятого поколения. Сейчас другим странам, не имеющим собственных самолетов данного класса, доступны только F-35.

По мнению ряда американских экспертов, первыми покупателями Су-57Э могут стать такие страны, как Мьянма, Алжир, Индия, Китай и Турция. Последняя страна уже ведет переговоры на эту тему на самом высоком уровне.


Алексей Иванов

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96К6 Панцирь-С1
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