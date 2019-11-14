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Газета.ru

Возвращение генерала: в Сирии сменился командующий

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В Сирии сменился командующий российской группировкой войск

В Сирии назначен новый командующий группировкой войск Вооруженных Сил РФ - им стал генерал-лейтенант Александр Чайко. Он сменил на этом посту генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Срок командировки командующего группировкой войск (сил) Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике генерал-полковника Андрея Сердюкова завершился, и его пост занял заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Александр Чайко. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".

Генерал-полковник Сердюков командовал группировкой войск (сил) ВС РФ в САР (а именно так правильно называет контингент ВС РФ в этом государстве) с апреля 2019 года.

За время его руководства российским войскам в Сирии удалось разгромить формирования террористов в южных районах провинции Идлиб и взять под контроль правительственных войск значительную часть северо-восточного региона страны.

Генерал-лейтенант Александр Чайко стал десятым командующим группировкой войск (сил) Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, начиная с сентября 2015 года. До него пост командующего занимали генерал-полковник Александр Дворников, генерал-лейтенант Александр Журавлев (командировался в САР дважды), генерал-полковник Андрей Картаполов, генерал-полковник Сергей Суровикин (командовал группировкой два раза), генерал-лейтенант Сергей Кураленко, генерал-лейтенант Александр Лапин и генерал-полковник Андрей Сердюков.

Прохождение службы Чайко выглядит традиционным для представителей высшего руководящего состава современных Вооруженных сил России.

Он родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 2001 году - Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации имени М.В. Фрунзе, а спустя еще 11 лет - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил. Прошел все первичные должности в войсках, командовал полком и дивизией. После окончания ВА ГШ ВС РФ был выдвинут на пост заместителя командующего армией Центрального военного округа. С июля 2014 года - командующий армией Западного военного округа. В апреле 2017 года был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. Затем занимал посты заместителя начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

Чайко награжден орденом "За военные заслуги", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, многими медалями.

Самое главное - генерал Чайко уже командировался в Сирию. В тот период своей службы руководил штабом группировкой войск (сил) Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республики, причем руководил им на начальном этапе военной операции в Сирии. То есть при назначении на пост командующего группировкой Чайко не потребуется время и многочисленные помощники, чтобы войти в курс дела.

Кроме того, в Сирии ему пригодится и опыт, полученный на должностях заместителя начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

Четыре с половиной года назад военно-политическим руководством России было принято решение о военной операции в САР. Это встретило неприятие на коллективном Западе. Да и в России это решение многими было воспринято весьма неоднозначно. В этой связи сразу вспоминался негативный афганский опыт. Ряд специалистов и экспертов опасались, что Россия просто увязнет в этой войне. В то же время операция в Сирии стала огромным вызовом для Вооруженных сил РФ. Потому как реально возникали вопросы - справятся ли армия, авиация и флот с подобными далеко не рядовыми задачами.

Однако России удалось сыграть важную роль в разгроме запрещенного в РФ "Исламского государства" (организация запрещена в России) и вернуть под контроль Дамаска почти всю территорию Сирии.


Отдел "Армия"

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