Сколько тратят государства на космос.

Текстик-По-Случаю. Космические бюджеты государств. Мышь, гложет, что может ©

На теле современного Роскосмоса, и вообще всей российской космонавтики, есть пятна и язвы, однозначно говорящие о его неважном самочувствии и существенных проблемах. Любимая тема «критиков режима» ныть о гибели «русского космоса», тотальной коррупции, всеобщей некомпетентности менеджмента и персонала, вселенского просера всего наследства СССР (русофобы отрицают и космические достижения СССР). Очередной инфоповод для хайпа — «воровство в Роскосмосе».

В результате воровства во время строительства стартового комплекса космодрома Восточный в Амурской области государству был нанесен ущерб в 11 млрд руб. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что это «сводная информация из разных ведомств». По его словам, уже 3,5 млрд руб. от этой суммы были возвращены.

Пресс-секретарь президента добавил, что по факту воровства при реализации проекта к настоящему времени осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел находится в работе у СК.

Генпрокуратура сообщает, что с 2014 по 2018 год было возбуждено 140 уголовных дел в связи с казнокрадством при строительстве космодрома. Проверки выявили 17 тыс. нарушений самого разного характера. Общий ущерб государству от хищений составил около 10 млрд рублей.

Поклонникам русской космонавтики такое слышать больно и стыдно. Это не катастрофа отечественной космонавтике, но отрицать системные проблемы глупо. Воровство в этом перечне лишь следствие проблем, «вишенка на торте». Что вижу «со стороны»:

Отсутствие внятной концепции космической программы страны. Касается научных и исследовательских программ (в том числе пилотируемых). И коммерческого использования космоса. Видимо, только военные представляют, что хотят получить от космоса (не факт, что получают требуемое). Недостаточное финансирование. Денег на эту сферу государство выделяет непропорционально мало под декларируемые задачи и периодически озвучиваемые цели. Деньги частного бизнеса практически не видны. Серьезные инфраструктурные проблемы космической отрасли, которой требуется оптимизация и модернизация «советского наследства». Серьезные организационные и кадровые проблемы по созданию современных структур реализации заявленных проектов. Программы создания новой техники, строительство технической базы под новые вызовы, хронически отстают по срокам и заявленным параметрам.

В информационном сетевом пространстве усиленно надувается образ Роскосмоса, прожирающего уйму государственных денег, большая часть которых разворовывается хитрожопым и некомпетентным менеджментом (во главе с Рогозиным). Хочу разобраться — есть ли реальные деньги под такое безобразие.

В мире есть конторы, которые занимаются анализом космической индустрии. FAA (Федеральная Авиационная Администрации США) одна из таких. Делает наглядные картинки (более-менее достоверные).

Космическая экономика. Источник: The annual compendium of commercial space transportation

КОСМИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНДУСТРИЯ Доходы мирового космического транспорта в 2016 году составила почти 6 миллиардов долларов. Относительно небольшая часть общей мировой космической экономики в 345 миллиардов долларов. Тем не менее, без космического транспорта космические услуги были бы невозможны. Космические перевозки - это возможность, которая позволяет отправлять национальная, военные и коммерческие спутники на орбиту, зонды в солнечную систему, и людей на исследовательские миссии.

КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Глобальная космическая экономика, состоящая из доходов частных предприятий и государственных бюджетов в 2016 году составили 345 млрд долларов. Доходы около 261 млрд долларов (76%) генерируется компаниями, предоставляющими такие услуги, как телевидение; мобильная и фиксированная широкополосная связь; дистанционное зондирование; спутниковые системы и наземные производство и продажа оборудования; и, конечно же, пусковые услуги. Оставшиеся 84 млрд долларов (24%) составляют государственные космические бюджеты (83 млрд долларов) и Коммерческие полеты человека в космос (почти 2 миллиарда долларов). В 2016 году космическая отрасль США оценена около 158 млрд. долларов США. Более 110 миллиардов долларов составляют доходы от услуг спутниковой связи, производства спутников, спутниковое наземное оборудование и пусковые услуги, а также почти 48 миллиардов долларов космические программы правительства США. Поставщики услуг запуска в США на общую сумму около 2,2 млрд. долл. США в общем объеме контрактных доходов (40% в глобальных доходах). Запуски FAA AST с лицензией составили 784 млн долларов из 2,2 млрд долларов.

Картинка однозначно вскрывает основу американского лидерства в космосе и истоки пресловутого «частного космоса». Это 50 миллиардов долларов космического бюджета США (48 в 2016 году). Больше чем тратят все остальные страны на космическую деятельность. Бюджеты Европы и Китая в три раза больше бюджета России. Индия тратит на космонавтику больше, чем мы. Япония, имеющая сопоставимый бюджет, имеет спутниковую группировку в два раза меньше, запускает один грузовик в год к МКС и одну АМС в пять лет, с двумя запусками своих ракет в текущем году.

Часто сравнивая бюджет Роскосмоса и НАСА почему-то забывают упомянуть другие космические ведомства США, финансируемые из бюджета. Космический бюджет РФ также не равен бюджету Роскосмоса (в диаграмме это учтено, хотя и приблизительно). Для наглядности разбивка по США (военная часть равна гражданской).

Космический бюджет США. Источник: The annual compendium of commercial space transportation

Как и почему вообще существует российский космос в современных параметрах при таком финансировании? Имея свою пилотируемую программу (сравнимую с США), собственную (одну из двух развернутых) навигационную систему, военные спутниковые системы разного назначения, поддерживая прикладные системы (пусть и на минимальном уровне), периодически запуская научные спутники и АМС (надо признать крайне редко), строя новый космодром и модернизируя старые. Плюс ко всему занимаясь модернизацией ракетного парка и созданием новых типов ракет и строительством собственных спутников.

По функциональной и практической «отдаче» Роскосмос и российская космонавтика показывает высокий уровень эффективного использования государственных средств.

Кремль пытается провести модернизацию страны для сохранения и развития собственной технологической зоны полного формата, как материальную основу собственной субъектности и независимости. Космонавтика и космические технологии занимают заметное место в этих планах. Значит под эти задачи будут выделены необходимые ресурсы. И, как следствие такого внимания, проблема «воровства» будет решена.

Все сказанное является личным мнением.

P.S. итоги пусковых программ за 10 месяцев 2019 года.