Учение "Defender Europe 2020": новые подробности будущей войны в регионе

Название запланированного на начало будущего года учения «Defender Europe 2020» звучит пафосно, а его размах обещает быть беспрецедентным. Маневры растянутся на пять месяцев (январь–май 2020 года) и станут крупнейшей за последние 25 лет операцией по переброске войск США в Европу. Американские подразделения, выдвинувшиеся из портов Западной Европы на Восток, проведут череду маневров, по сути, приближенных к реальным действиям в случае гипотетической войны с Россией.

Сценарий учения не оставляет сомнений, что речь идет о применении принципа коллективной обороны, который закреплен в статье 5 Вашингтонского договора. Согласно данной статье нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса.

Как любят повторять политики стран Восточной Европы любые нападки со стороны Москвы будут расценены как агрессия против США, которые тут же направят войска для их защиты. На европейских союзников Вашингтона ляжет лишь обязанность обеспечить быстрое их перемещение на театр военных действий, то есть на восточный фланг блока.

Замысел «Defender Europe 2020» напоминает цикл учений «ReForGer», проводившихся во времена холодной войны. В те годы Западная Германия была «прифронтовым» государством, а на ее территории находились около 300 тыс. войск США. Однако в столкновении с танковой громадой Варшавского договора этого могло быть недостаточно, поэтому на американском континенте имелся танковый корпус, предназначенный для переброски в Европу. Готовность сил и средств к такой операции проверялась два раза в год.

Маневры «ReForGer» были весьма масштабными – в них в разные годы принимали участие от 17 тыс. до 125 тыс. военнослужащих. «Defender Europe 2020» по численности не меньше. Ожидается, что в них примут участие около 37 тыс. военнослужащих из 18 стран, а также примерно 20 тыс. военнослужащих сухопутных войск, перебрасываемых в Европу из США. Однако и это не конечная цифра – не стоит забывать и о планах стран Североатлантического блока провести параллельно еще ряд мероприятий боевой подготовки, связанных единым сценарием, что в разы увеличивает численность войск у границ Беларуси и России.

Сегодня, когда вероятная линия фронта сместилась на тысячу километров на восток, большое значение имеет скорость переброски воинских формирований, и при проведении «Defender Europe 2020» этому будет уделено особое внимание.

Маневры также станут возможностью усовершенствовать на практике сопутствующие механизмы сотрудничества, которые не практиковались более двух десятилетий (последние «ReForGer» состоялись в 1993 году). В этот раз американцы отправятся «спасать» Европу с баз на восточном, западном побережье и в центральной части США. Планируется задействовать подразделения пяти дивизий и трех корпусов регулярных и резервных сил. Транспортировка техники будет осуществляться из четырех американских в три европейских порта.

Операции по переброске американских сухопутных войск в различные точки европейского континента ведутся уже на протяжении несколько лет, но масштабно – начиная с 2017 года, когда подразделения бронетанковой бригады и бригады армейской авиации были размещены на ротационной основе в Польшу и страны Балтии.

С тех пор океанские сухогрузы неоднократно пришвартовывались у причалов портов Бремерхафена, Гамбурга, Антверпена, Роттердама, а американские военные специалисты по логистике при поддержке принимающих стран изучали и готовили территорию и подъездные автомобильные, железнодорожные пути, а также реки и каналы к перемещению бронетехники. Проделана огромная работа по совершенствованию инфраструктуры, которая и будет протестирована в следующем году.

Следует подчеркнуть, что поддержка союзников будет заключаться не только в том, чтобы упростить и обеспечить переброску сил и войск. Ключевую роль должны сыграть склады вооружений и техники, расположенные в Европе. Американские военные прибудут в 10 европейских аэропортов и в течение 96 часов поставят в строй со складов более 480 танков и боевых машин, 2 тыс. единиц автомобильной техники.

Усиленная дивизия США отправится на учения в страны, где уже размещены американские войска – в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию. Отработка непосредственно боевых действий «Defender» развернется на полигонах Германии и западной Польши и, конечно же, в районе Сувалкского коридора. Крупнейшая «битва» с участием трех боевых и саперной бригады пройдет на полигоне Дравско-Поморске, а на Висле будет организовано форсирование водной преграды. Из Польши в Литву пройдут военные колонны под прикрытием польских солдат с обеих сторон Сувалкского коридора, в том числе 6-й десантно-штурмовой бригады. Американцы десантируются в Латвии, а форпосты в Эстонии будут удерживать морские пехотинцы.

Подготовка демонстрации силы с участием войск США, а также 17 других союзников и партнеров уже идет. На сайтах государственных закупок можно увидеть тендеры на палатки, туалеты, душевые и прачечные везде, где должны появиться американские солдаты. На польском полигоне Дравско-Поморске необходимо будет разместить 6 тыс. американских солдат, еще 1,2 тыс. в Щецине, 1,5 тыс. в Гдыне (аэродром Баби-Долы) и 1,5 тыс. на вертолетной базе в Прущ-Гданьском. Максимальная загруженность баз ожидается с апреля по июнь, речь может идти дополнительно о десятках тысяч американских военных.

Такого масштабного развертывания американских войск Европа давно не видела. Похоже, предстоящее учение ОВС НАТО должно напомнить не только европейцам, но и самим американцам, что при необходимости они отправятся воевать в Европу.

«Defender Europe 2020» будет не только декларацией поддержки Вашингтона, но и напоминанием о том, что поддержка имеет свои пределы, и Европа должна сделать больше для своей собственной защиты, если она серьезно относится к угрозе и к НАТО.

Кажется, с последним возникает большая проблема. Президент Франции Э.Макрон недавно заявил о «смерти мозга» НАТО и обвинил в этом именно США и Д.Трампа.

Вероятнее всего, разделение на «тех, кто с США» и «тех, кто с Европой» будет углубляться и будет отмечено глубоким кризисом доверия, который не заглушит рев танков во время учений.

Может Европе пора перестать обманываться – одна дивизия США существенно не изменит ситуацию в случае вероятной войны с Россией, как и не преодолеет и кризис доверия к НАТО, но может спровоцировать ответные меры.

Николай Астровский