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Интерфакс-АВН

Система превентивного предупреждения об угрозах нацбезопасности создана в России

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Информационно-аналитическая система по сбору данных для оценки состояния национальной безопасности и выявления кризисных ситуаций создана в РФ, сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

Там отметили, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии Совета по проблемам стратегического планирования, где были рассмотрены меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния национальной безопасности.

"Отмечено, что в стране создана информационно-аналитическая система, призванная обеспечить сбор данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что такой мониторинг необходим для оперативной выработки решений по реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки.

В то же время на заседании была отмечена необходимость совершенствования методик оценки состояния национальной безопасности, а также организации мониторинга на уровне федеральных округов.

"Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязи между мониторингом состояния национальной безопасности и мониторингом социально-экономического развития страны", - заявляют в Совете безопасности.

По сообщению пресс-службы, члены комиссии обсудили вопросы моделирования развития кризисных ситуаций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

"Эксперты Совета безопасности считают, что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования даст возможность оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования", - говорится в сообщении.

В Совбезе отметили, что средством, обеспечивающим доступ к статистическим и иным данным, должна стать единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки государственного управления и стратегического планирования в стране. Она позволит объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, в том числе те, развитие которых предусматривается в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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