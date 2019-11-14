В ходе учений военные смогли отбить атаку условного противника на "С-400"

МОСКВА, 13 ноября/ Радио Sputnik. Военнослужащие ЦВО в ходе учений в Саратовской области отразили нападение условного противника на пусковые установки ЗРС "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного округа.

В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих.

"В Саратовской области военнослужащие Центрального военного округа в ходе учения пресекли попытку диверсантов минировать пусковые установки зенитных ракетных систем "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, вооруженная наземная атака была произведена в темное время суток сразу на 12 боевых позициях, находящихся на разном удалении друг от друга.

Дежурные силы смогли оперативно дать сигнал тревоги и отразить нападение. Для этого применялось стрелковое оружие с приборами ночного видения, отметили в ведомстве.

Военные также отработали свертывание и развертывание зенитных комплексов и радиолокаторов, проверку всех электронных приборов и другие действия.

Ранее радио Sputnik сообщало, что С-400 на Балканах помогли бы усмирить НАТО.