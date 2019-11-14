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РИА Новости

Сербия хочет усилить сотрудничество с НАТО

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Ивица Дачич
Ивица Дачич.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Сербия хочет развивать политический диалог и конкретное сотрудничество с НАТО с учетом официальной позиции военного нейтралитета страны, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.

В Белграде в среду открылся седьмой по счету форум "Неделя НАТО" с участием помощника генсека Североатлантического альянса по публичной дипломатии Тачана Илдема. В своем обращении на открытии министр иностранных дел Сербии особо поблагодарил директора центра Евроатлантических исследований (CEAS) Елену Милич за "упорство и приверженность своему делу", которые способствовали организации этого мероприятия, что "дает возможность обсудить партнерское сотрудничество Сербии и НАТО".

"Партнерские отношения Сербии и НАТО являются очень важным элементом госполитики Сербии и нашего стремления к стабильности региона. Сотрудничество с НАТО основано на очевидных предпосылках и основывается на уважении политики военного нейтралитета Сербии, без выдвижения условий нашей стране по вступлению в НАТО", - заявил Дачич собравшимся.

"В то же время присутствует открытость Сербии к дополнительному развитию политического диалога и конкретного сотрудничества с НАТО во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - отметил глава сербского МИД.

Дачич подчеркнул, что взаимопониманию способствует интенсивный диалог на высшем уровне, прежде всего, "хорошие отношения президента Александра Вучича и генсека НАТО Йенса Столтенберга" и регулярные визиты и обмен опытом.

Первый замглавы правительства указал на значимость принятия в ноябре Индивидуального плана партнерства (IPAP) Сербии и НАТО на 2019-2021 годы, что "подтвердило растущий тренд в отношениях, высокую степень партнерского сотрудничества и приверженность совместным целям".

"Сербия смотрит в будущее и определилась за развитие сотрудничества в области обороны и безопасности с государствами-членами и партнерами НАТО. Политика военного нейтралитета, как основа нашей политики по отношению не только к НАТО и другим военным союзам, не ставится под вопрос", - подчеркнул Дачич.

"Деятельность Сербии и содержание сотрудничества, включая военные и другие учения со странами нечленами НАТО, не наносят ущерб нашим отношениям с альянсом и отдельными членами НАТО", - сказал глава МИД Сербии.

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