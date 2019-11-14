СБ предложил развивать искусственный интеллект для оценки нацбезопасности

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Систему мониторинга состояния национальной безопасности в России надо развивать, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта, об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования.

На заседании, которое провел секретарь Совбеза Николай Патрушев, обсуждались меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния национальной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Участники совещания отметили, что в России создана информационно-аналитическая система, призванная обеспечить сбор данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации. "Такой мониторинг необходим для оперативной выработки решений по реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки", - поясняется в сообщении.

В совершенствовании нуждаются и методики оценки состояния нацбезопасности, а также организация мониторинга на уровне федеральных округов, также важно обеспечить взаимосвязь между мониторингом состояния национальной безопасности и мониторингом социально-экономического развития страны, отметили эксперты Совбеза.

"Отдельное внимание уделено вопросам моделирования развития ситуации, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперты Совета безопасности считают, что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования даст возможность оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования", - говорится в сообщении.

Средством, обеспечивающим доступ к статистическим и иным данным, должна стать единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки государственного управления и стратегического планирования в стране, отметили участники совещания.

В заседании приняли участие представители аппарата Совета Безопасности РФ, МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, МЧС, Росгвардии, ФСО, Минюста, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Российской академии наук, Счетной палаты, а также заместители полномочных представителей президента РФ в федеральных округах.