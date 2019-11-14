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Российская газета

Легендарному Рязанскому училищу ВДВ исполнился 101 год

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Гвардейскому высшему воздушно-десантному ордена Суворова дважды Краснознамённому командному училищу имени генерала армии В.Ф. Маргелова исполняется 101 год. 13 ноября знаменитая кузница офицерских кадров крылатой пехоты празднует свою очередную годовщину.

В послужном списке училища - 53 Героя Советского Союза, 84 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов, более 60 рекордсменов Вооружённых Сил Советского Союза, России и мира по парашютному спорту. Среди выпускников училища - плеяда высших военачальников, в том числе командующих ВДВ.

За время своего существования училище провело 138 выпусков молодых лейтенантов и 9 выпусков прапорщиков, подготовило более 50 тысяч офицеров для ВДВ и других видов и родов войск ВС РФ.

Сегодня училище выполняет государственный кадровый заказ по подготовке дипломированных специалистов по программам высшего, среднего, дополнительного и послевузовского профессионального образования в интересах Сухопутных, Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота, десантно-штурмовых бригад окружного подчинения, ГРУ, ФСБ, ФСО и других федеральных органов исполнительной власти.


Михаил Фалалеев

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