В Беларусь прибыли первые два Су-30СМ

В Беларусь на авиационную базу в Барановичи прибыли два многоцелевых боевых истребителя Су-30СМ. Всего Беларусь получит 12 российских самолетов.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь, контракт на поставку был заключен в 2017 году. И теперь в течение каждого года ВВС и войска ПВО будут пополняться одним авиационным звеном из четырех самолетов.

В военном ведомстве Беларуси добавили, что выбор именно российских систем вооружения не случаен. Ранее страна уже получила зенитные ракетные комплексы С-300, затем новейшую систему противовоздушной обороны "Тор-М2". Армия соседней страны пополнилась и модернизированными танками Т-72 БЗ.

Беларусь подготовилась к поставке новых Су-30СМ. Для этого закупили 12 учебно-боевых самолетов Як-130, произведенных тем же Иркутским авиационным заводом. Як-130 как раз и является учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30. Кстати, и двухместный Су-30СМ может использоваться как для выполнения боевых задач, так и для подготовки летчиков.

Светлана Цыганкова