Margaret Brooke: ещё один патрульный для канадских ВМС

Ещё один арктический патрульный корабль Королевского Канадского флота спущен на воду. Вчера, 12 ноября, портал navaltoday.com сообщил о том, что компания Irving Shipbuilding спустила на воду второй корабль типа Harry DeWolf.

Новый патрульный будет называться HMCS Margaret Brooke и станет вторым кораблём проекта AOPS (Arctic and Offshore Patrol Ship). После спуска корабля на воду продолжается его достройка, после чего начнутся ходовые испытания. Передача Margaret Brooke канадским ВМС запланирована на конец 2020 года.

Патрульный корабль HMCS Margaret Brooke Источник изображения: navaltoday.com

Канадское правительство заказало постройку шести арктических патрульных кораблей в 2015 году, а в марте 2016 года был заложен первый из них, получивший название Harry DeWolf. Эти корабли станут крупнейшими построенными для ВМС Канады за последние полвека. Новые канадские патрульные спроектированы на базе норвежских кораблей типа Svalbard, но имеют упрощённую конструкцию для снижения стоимости производства.

Длина Margaret Brooke составляет 103 м, водоизмещение — 6615 т. Корабль сможет развивать скорость до 17 узлов по открытой воде и 3 узла при движении через лёд. Экипаж будет насчитывать 65 человек, а вооружение корабля составят 25-мм автоматическая пушка BAE Mk 38 и два пулемёта M2 Browning. Кроме того, на каждом из кораблей будет оборудована площадка и ангар для вертолёта Sikorsky CH-148 Cyclone или Bell CH-146 Griffon.