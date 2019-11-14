Америка не у дел: Европа создаст новое вооружение

Европа начнет разрабатывать оружие без США

Власти Евросоюза поддержали 13 новых оборонных проектов без участия США, несмотря на то что ранее Вашингтон предупредил Брюссель об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.

Правительства Европейского союза во вторник дали зеленый свет 13 новым оборонным проектам, что стало шагом к развитию боевых и оперативных возможностей армий объединенной Европы независимо от Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с планами, согласованными министрами обороны ЕС в Брюсселе,

в ближайшее время начнется работа над новым патрульным кораблем, средствами радиоэлектронной борьбы для боевой авиации и технологиями для обнаружения и сопровождения баллистических ракет.

Реализация этих проектов потребует долгих месяцев переговоров и согласований.

Стоит отметить, что в мае этого года Вашингтон предупредил Брюссель об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов, писали СМИ со ссылкой на письмо заместителя госсекретаря США Эллен Лорд главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

В послании шла речь о том, что нынешние планы Евросоюза несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО.

После решения Британии выйти из ЕС в настоящее время около 47 совместных оборонных проектов Европейского союза находятся в стадии разработки и той или иной степени реализации. Это стало возможным после подписания в конце 2017 года Францией, Германией и 23 другими правительствами ЕС пакта о финансировании, развитии и совершенствовании вооружения, военной и специальной техники объединенной Европы.

Любое новое оружие на суше, в море или в воздухе, а также в киберпространстве потенциально может быть предоставлено в распоряжение НАТО, но высказанные сомнения президента США Дональда Трампа о значимости Североатлантического альянса придают новый импульс европейским оборонным усилиям, пишет Reuters.

Глава Франции Эммануэль Макрон также выразил сомнение по поводу одного из основных принципов, лежащих в основе блока НАТО, согласно которому нападение на одного союзника - это нападение на всех, в интервью изданию The Economist. Более того, Макрон отметил, что "нет никакой координации по принятию стратегических решений".

Но многие европейские страны отвергают представление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "мозг НАТО" мертв.

К слову говоря, 4 декабря в Лондоне пройдет саммит глав государств и правительств 29 стран Североатлантического альянса. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, встреча в Лондоне станет возможностью для лидеров стран альянса "обсудить ответы на вызовы безопасности, с которыми мы столкнемся в будущем, и гарантировать, что НАТО может адаптироваться, чтобы гарантировать безопасность почти одного миллиарда своих граждан".

В поисках эффективности

Как известно, в НАТО входят 22 страны ЕС. Североатлантический альянс надеется создать к 2021 году оружейный фонд стоимостью несколько миллиардов евро, который потребует от стран-членов ЕС совместной работы над проектированием и строительством новых танков, кораблей и технологий.

"Мы не вкладываем достаточно средств в оборону, и эти инвестиции недостаточно эффективны", - заявила министр обороны Франции Флоренс Парли в интервью France Inter по радио, сославшись на 20 различных типов боевых самолетов в ЕС по сравнению всего с шестью аналогичными образцами в США.

Европейское планирование в сфере обороны и разработка вооружений и военной техники предусматривают, что Франция будет играть большую роль в 60% из 47 проектов, причем наиболее часто взаимодействие Парижа будет организовано с Германией, Италией и Испанией.

В рамках последних проектов Франция возглавит работы по более эффективному сопровождению баллистических ракет в космическом пространстве и разработает средства радиоэлектронной борьбы совместно с Испанией и Швецией для оснащения европейских боевых самолетов в целях преодоления противовоздушной обороны противника.

Также вместе с Италией Франция разработает прототип нового класса боевых кораблей, который будет известен как европейский патрульный корвет. Сведений о каких-либо особенностях корабля этого типа пока нет.

"Во всех этих процессах, как обычно, есть оперативно-стратегическая и военно-техническая составляющая", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как отметил собеседник издания,

непредсказуемость нынешней администрации Соединенных Штатов ставит под угрозу как долговременное стратегическое планирование в рамках альянса, так и реализацию перспективных программ в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В сфере военно-технического сотрудничества, наверное, достаточно привести один пример, продолжает специалист, - поставки государствам-союзникам США истребителей 5-го поколения F-35.

Как известно, эта машина поставляется Великобритании, Дании, Нидерландам, Италии, Норвегии. Однако у F-35 есть одна примечательная особенность - наличие ALIS (Autonomics Logistics and Information System).

Она является первой в мире системой централизованного ежедневного контроля за техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени. В истребителях предыдущих поколений эти функции ежедневно выполняли несколько разных систем. ALIS позволяет контролировать каждый F-35 всех эксплуатантов вне зависимости от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач.

Если потребуется, уверен эксперт, США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки. Поэтому несогласованное с Вашингтоном боевое применение самолетов F-35 странами-союзниками США в ряде случаев может оказаться весьма проблематичным.

Поэтому нельзя исключать, что и эти причины лежат в основе желания некоторых стран Европейского союза и Великобритании разработать собственные перспективные истребители, считает Макиенко.

В частности, летом этого года на авиасалоне в Ле-Бурже представлен макет европейского боевого самолета пятого поколения французской компании Dassault Aviation. На презентации присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и министры обороны Германии, Франции и Испании. Предполагается, что этот истребитель станет основным оружием ВВС Европы в течение двух десятилетий после принятия на вооружение.

В свою очередь, министерство обороны Соединенного Королевства представило концептуальную модель истребителя нового поколения, получившую название Tempest, еще во время авиасалона в Фарнборо в 2018 году в рамках запуска новой национальной авиационной стратегии.

Проект Tempest является центральным звеном этой стратегии, предназначенной в значительной степени для того, чтобы позволить британской оборонной аэрокосмической промышленности сохранить свои технологические преимущества в разработке реактивных истребителей.

Теперь в британскую программу создания истребителя шестого поколения вошла Италия, расширив членский клуб этого проекта до трех партнеров. Швеция присоединилась к программе Tempest еще в июле этого года.

И эти тенденции характерны и для многих других образцов вооружения и военной техники, указываеь Константин Макиенко. Во-первых, не хочется критически зависеть от Соединенных Штатов, а во-вторых, нет никакой уверенности, что в программном обеспечении отсутствуют разного рода закладки со стороны американских разработчиков, которые в самый нужный момент могут сделать это оружие грудой металлолома.

"Вместе с тем утверждать, что по блоку НАТО пошли трещины и его существование находится под вопросом, пока явно преждевременно", - заключает Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок