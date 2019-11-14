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ТАСС

"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Дубае макет истребителя Су-57Э

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Многофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Многофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В рамках выставки компания также проведет презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" представит на оборонной выставке Dubai Airshow 2019 в ОАЭ макет истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщили в среду в пресс-службе спецэкспортера.

"Представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК [зенитный ракетно-пушечный комплекс] "Панцирь-С1М", - цитирует пресс-служба главу компании Александра Михеева.

Как уточнили в пресс-службе, на выставке будет представлен только один натурный образец авиатехники военного назначения: корпорация "Иркут" привезла в Дубай учебно-боевой самолет Як-130.

В рамках выставки Dubai Airshow 2019 "Рособоронэкспорт" также проведет презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".

Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составит более 750 кв. м. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.

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96К6 Панцирь-С1
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