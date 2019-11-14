Корвет "Гремящий" прибыл на Северный флот для прохождения госиспытаний

ЦАМТО, 13 ноября. Корвет "Гремящий" проекта 20385 прибыл на Северный флот для прохождения госиспытаний, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу СФ.

"Сегодня в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения государственных испытаний прибыл головной корвет проекта 20385", – говорится в сообщении.

Отмечается, что переход "Гремящего" на Северный флот прошел в сложных гидрометеорологических условиях.

Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.