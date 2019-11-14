На вооружение подразделений РЭБ ЦВО поступил новейший комплекс радиопомех "Поле-21"

ЦАМТО, 13 ноября. Новейший комплекс радиопомех "Поле-21" поступил на вооружение подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО).

Комплекс предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Аппаратура новейшего комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех, его автоматизированная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 град. С.

Также в ближайшее время войска радиоэлектронной борьбы ЦВО планируется перевооружить на противоспутниковые комплексы "Тирада-2С" и комплексы радиоразведки узлов связи и линий "Палантин", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.