Первая пара боевых истребителей Су-30СМ прибыла в Беларусь

Су-30СМ с номером 02 "красный" ВВС Белоруссии на аэродроме в Барановичах Источник изображения: Министерство обороны Белоруссии

Белоруссия получила первые два многоцелевых истребителя поколения 4+ Су-30СМ из двенадцати заказанных. Пара истребителей приземлилась сегодня на аэродроме в Барановичах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Ранее сообщалось, что первая пара Су-30СМ вылетела из Иркутска 12 ноября с двумя промежуточными посадками в Омске и в Подмосковье. 13 ноября самолеты должны были прибыть в Барановичи. Вторая пара истребителей ожидается на следующей неделе.

В белорусском военном ведомстве отметили, что выбор российских истребителей Су-30СМ для ВВС страны не случаен, ранее Белоруссия уже закупила в России 12 учебно-боевых самолетов Як-130, произведенных на Иркутском авиазаводе. Этот самолет является учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30. В авиационных частях накоплен опыт эксплуатации самолета Су-27, прообраза Су-30. К тому же двухместный Су-30 СМ может использоваться как для выполнения боевых задач, так и для подготовки летчиков.

И в целом, Вооруженные силы Белоруссии отдают предпочтение российской военной технике.

Союзники поставили в нашу страну зенитные ракетные комплексы С-300, затем новейшую систему ПВО "Тор-М2", а сухопутный компонент белорусской армии пополнился модернизированными танками Т-72 БЗ

- говорится в сообщении пресс-службы.

В 2017 году министерство обороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018-го по 2020 год. Планировалось, что ежегодно Белоруссия будет получать по четыре самолета. Позднее в Минобороны республики заявили, что реализация контракта перенесена на 2019-2020 годы в связи с техническими изменениями в комплектации самолетов.