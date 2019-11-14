Два американских катера типа "Island" официально вошли в состав ВМС Украины

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Американские патрульные катера типа "Island" сегодня вошли в состав Военно-морских сил Украины. Торжественная церемония прошла в Одессе в присутствии представителя НАТО Джозефа Пеннингтона, замминистра обороны Украины Анатолия Петренко, представителей местной администрации и т.д. Об этом сообщил заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр.

Сегодня, по приглашению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав ВМС Вооруженных сил Украины

- написал Котляр на своей странице в Facebook.

Выступавший на церемонии временный поверенный в делах США на Украине Джозеф Пеннингтон пообещал, что в скором времени США передадут Украине еще три списанных катера такого же типа, хотя ранее везде сообщалось, что ВМСУ рассчитывают на четыре.

Как ранее сообщали в Минобороны Украины, катера прибыли в порт Одессы 21 октября на борту американского контейнеровоза "Ocean Freedom" и после разгрузки 23 октября были поставлены к военному причалу в порту Одессы, где под руководством иностранных специалистов экипажи катеров провели их подготовку к эксплуатации.

10 ноября Р191 "Старобельск" и Р190 "Славянск" провели ходовые испытания в акватории Черного моря.

Как заявили в ВМСУ, катера в скором времени получат вооружение. В частности речь идет об установке боевого модуля “Катран-М” (БМ-5М01), укомплектованного: 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62 и 2 ПТРК “Барьер”. Не исключено, что на “Айлендах” будут установлены: для обнаружения целей на расстоянии до 25-30 км при высоте 3 км двухкоординатная когерентно-импульсная РЛС кругового обзора – “Дельта-М” и ЗРК "Арбалет-К" от КБ "Луч". Также они могут быть оснащены противокорабельными ракетами "Нептун".