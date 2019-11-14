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Интерфакс-АВН

Первая пара российских Су-30СМ прибыла в Белоруссию

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Белоруссию поступили два российских истребителя Су-30СМ, заявили в министерстве обороны в среду.

"Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь", - отметили в Минобороны республики.

Там подчеркнули, что "самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства".

"ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности", - добавили в ведомстве.

Летом 2017 года в Минобороны Белоруссии заявляли, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых летательных аппаратов. Всего планируется приобрести 12 самолетов.

В 2018 году министр обороны Андрей Равков заявил, что Россия из-за эмбарго на детали пока не может поставить в республику Су-30СМ - поставки могут быть осуществлены в 2019 году.

Су-30СМ поколения "4+" разработаны компанией "Сухой", серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

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