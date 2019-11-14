В космос полетят "дети" российского робота

Робот FEDOR, побывавший на МКС, не вернётся в космос, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Этот Фёдор уже не полетит. Будут его дети", - сказал Блошенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава НПО "Андроидная Техника" Евгений Дудоров сообщил Интерфаксу, что разработчики рассматривали возможность возвращения робота на МКС.

"Есть много разных вариантов. Мы сейчас создаем новых роботов, но как вариант и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать. Либо будем по совсем новым направлениям работать", - сказал Дудоров.

Человекоподобный робот FEDOR отправился на МКС 22 августа. Вся запланированная научная программа была выполнена. В основном проводимые эксперименты были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции.

При этом космонавты столкнулись с рядом проблем. Например, космонавт Алексей Овчинин испытывал проблемы с включением электропитания робота и рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.