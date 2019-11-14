Хвостатые саперы к службе готовы

Созданное на базе отдельного морского инженерного полка Балтийского флота отделение минно-розыскных собак укомплектовано на 100 процентов. В его составе – девять специально обученных немецких овчарок.

Все хвостатые саперы прибыли из специализированного учебного центра Министерства обороны. Там же в течение трех месяцев проходили обучение по военно-учетной специальности "вожатый минно-розыскной собаки" военнослужащие полка, освоившие не только методики работы со своими питомцами, но и навыки по уходу за ними.

Для содержания животных оборудованы просторные вольеры и кинологический городок, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Все они зачислены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, в том числе с выделением попон с надписью "разминирование".

Основная задача, к которой привлекаются собаки минно-розыскной службы, – проверка на наличие взрывоопасных предметов. Несмотря на современные высокотехнологичные средства инженерного вооружения, природные навыки животных порой по-прежнему незаменимы. В частности, при разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние служебной собаки.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)